، "آل الشيخ" منتقدًا المعلمين: هل تهتمون بالتحضير كالقدامى؟ إليكم ما يثلج صدري ،

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فيما أعرَبَ عن ثقته بأن غالبية المعلمين والمعلمات يتميزون بالجانب المهني وجانب العطاء، انتقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عدم اهتمام بعض المعلمين بالتحضير اليومي للدروس أو الاعتماد على التحاضير المطبوعة والجاهزة فقط، دون قراءتها ومراجعتها وفهمهما، مقارنًا في هذا الصدد حرص واهتمام المعلمين القدامى بالتحضير اليومي للدروس وإعطاء الواجبات للطلاب وتصحيحها؛ مؤكدًا أهمية ذلك لأن عملية التعلم أهم من عملية التلقين أو التعليم.
وقال "آل الشيخ"، في حديثه عن دور المعلم المتميز والمجتهد وتأثيره في طلابه وعن أهمية ومكانة مهنة التعليم في المجتمع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، لعرض تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية: "هذه المهنة هي من القوة والاحترام في المجتمع السعودي مجتمع ووطن طموح؛ فيجب أن تقدر ويجب أن تثمّن، لا يمكن أن ينظر المجتمع إلى معلم يحضّر كل يوم لحصته للغد، مثل معلم آخر لا يحضّر! أو يأخذ مثلًا تحضيرًا جاهزًا من جهة أخرى، ولا يقوم حتى بمراجعة هذا التحضير لمادته!
وأضاف: "نحن نعرف أن معلمينا كانوا يحضّرون للدرس قبل موعد شرحه بيوم، وأيضًا يأتي ويعطي أبناءه أو تعطي بناتها الطالبات الواجبات، ثم يتم جمعها، ويتم التصحيح والمراجعة؛ لأن عملية التعلم أهم من عملية التلقين أو التعليم؛ فلا بد أن يقوم المعلم بعملية القياس والتقويم للعمليات التي تتم كل يوم، وأحيانًا على الأقل كل أسبوع، وتم بعد ذلك إجراء عمليات التصحيح".
وأوضح: "هنا نريد أن ننقل المعلم إلى الجانب المهني وجانب العطاء وأنا واثق أن أغلبية المعلمين والمعلمات -بإذن الله- هم من هذا النوع، ومن لا يستطيع أن يكون من هذا النوع؛ سنوفر له البرامج المهنية والتطوير والتدريب لكي نعطيه الفرصة، وسنوفر له البرامج التدريبية لكي يتجاوز اختبارات الشهادة".
وعبّر الوزير، في هذا الصدد، عن سعادته بحجم الإقبال الكبير على الالتحاق بالبرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات وقال: "يثلج صدري أن البرامج التدريبية اليوم التي تقام من خلال الوزارة في فترة الصيف وفي فترة إجازة المعلمين والمعلمات المسجلين فيها الآن، تَجاوز 152 ألف، نحن نتكلم عن حوالى ما يفوق أكثر من 40% من مجموع المعلمين والمعلمات مسجلين في برامج تدريبية من أجل تطوير ذاتهم ومساهمتهم في العملية التعليمية".
"آل الشيخ" منتقدًا المعلمين: هل تهتمون بالتحضير كالقدامى؟ إليكم ما يثلج صدريعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-07-12
فيما أعرَبَ عن ثقته بأن غالبية المعلمين والمعلمات يتميزون بالجانب المهني وجانب العطاء، انتقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عدم اهتمام بعض المعلمين بالتحضير اليومي للدروس أو الاعتماد على التحاضير المطبوعة والجاهزة فقط، دون قراءتها ومراجعتها وفهمهما، مقارنًا في هذا الصدد حرص واهتمام المعلمين القدامى بالتحضير اليومي للدروس وإعطاء الواجبات للطلاب وتصحيحها؛ مؤكدًا أهمية ذلك لأن عملية التعلم أهم من عملية التلقين أو التعليم.
وقال "آل الشيخ"، في حديثه عن دور المعلم المتميز والمجتهد وتأثيره في طلابه وعن أهمية ومكانة مهنة التعليم في المجتمع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، لعرض تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية: "هذه المهنة هي من القوة والاحترام في المجتمع السعودي مجتمع ووطن طموح؛ فيجب أن تقدر ويجب أن تثمّن، لا يمكن أن ينظر المجتمع إلى معلم يحضّر كل يوم لحصته للغد، مثل معلم آخر لا يحضّر! أو يأخذ مثلًا تحضيرًا جاهزًا من جهة أخرى، ولا يقوم حتى بمراجعة هذا التحضير لمادته!
وأضاف: "نحن نعرف أن معلمينا كانوا يحضّرون للدرس قبل موعد شرحه بيوم، وأيضًا يأتي ويعطي أبناءه أو تعطي بناتها الطالبات الواجبات، ثم يتم جمعها، ويتم التصحيح والمراجعة؛ لأن عملية التعلم أهم من عملية التلقين أو التعليم؛ فلا بد أن يقوم المعلم بعملية القياس والتقويم للعمليات التي تتم كل يوم، وأحيانًا على الأقل كل أسبوع، وتم بعد ذلك إجراء عمليات التصحيح".
وأوضح: "هنا نريد أن ننقل المعلم إلى الجانب المهني وجانب العطاء وأنا واثق أن أغلبية المعلمين والمعلمات -بإذن الله- هم من هذا النوع، ومن لا يستطيع أن يكون من هذا النوع؛ سنوفر له البرامج المهنية والتطوير والتدريب لكي نعطيه الفرصة، وسنوفر له البرامج التدريبية لكي يتجاوز اختبارات الشهادة".
وعبّر الوزير، في هذا الصدد، عن سعادته بحجم الإقبال الكبير على الالتحاق بالبرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات وقال: "يثلج صدري أن البرامج التدريبية اليوم التي تقام من خلال الوزارة في فترة الصيف وفي فترة إجازة المعلمين والمعلمات المسجلين فيها الآن، تَجاوز 152 ألف، نحن نتكلم عن حوالى ما يفوق أكثر من 40% من مجموع المعلمين والمعلمات مسجلين في برامج تدريبية من أجل تطوير ذاتهم ومساهمتهم في العملية التعليمية".
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
06:00 PM
أعرب عن ثقته في الغالبية وقال: لهذه المهنة احترام بالمجتمع السعودي فيجب أن تثمن
فيما أعرَبَ عن ثقته بأن غالبية المعلمين والمعلمات يتميزون بالجانب المهني وجانب العطاء، انتقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عدم اهتمام بعض المعلمين بالتحضير اليومي للدروس أو الاعتماد على التحاضير المطبوعة والجاهزة فقط، دون قراءتها ومراجعتها وفهمهما، مقارنًا في هذا الصدد حرص واهتمام المعلمين القدامى بالتحضير اليومي للدروس وإعطاء الواجبات للطلاب وتصحيحها؛ مؤكدًا أهمية ذلك لأن عملية التعلم أهم من عملية التلقين أو التعليم.
وقال "آل الشيخ"، في حديثه عن دور المعلم المتميز والمجتهد وتأثيره في طلابه وعن أهمية ومكانة مهنة التعليم في المجتمع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، لعرض تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية: "هذه المهنة هي من القوة والاحترام في المجتمع السعودي مجتمع ووطن طموح؛ فيجب أن تقدر ويجب أن تثمّن، لا يمكن أن ينظر المجتمع إلى معلم يحضّر كل يوم لحصته للغد، مثل معلم آخر لا يحضّر! أو يأخذ مثلًا تحضيرًا جاهزًا من جهة أخرى، ولا يقوم حتى بمراجعة هذا التحضير لمادته!
وأضاف: "نحن نعرف أن معلمينا كانوا يحضّرون للدرس قبل موعد شرحه بيوم، وأيضًا يأتي ويعطي أبناءه أو تعطي بناتها الطالبات الواجبات، ثم يتم جمعها، ويتم التصحيح والمراجعة؛ لأن عملية التعلم أهم من عملية التلقين أو التعليم؛ فلا بد أن يقوم المعلم بعملية القياس والتقويم للعمليات التي تتم كل يوم، وأحيانًا على الأقل كل أسبوع، وتم بعد ذلك إجراء عمليات التصحيح".
وأوضح: "هنا نريد أن ننقل المعلم إلى الجانب المهني وجانب العطاء وأنا واثق أن أغلبية المعلمين والمعلمات -بإذن الله- هم من هذا النوع، ومن لا يستطيع أن يكون من هذا النوع؛ سنوفر له البرامج المهنية والتطوير والتدريب لكي نعطيه الفرصة، وسنوفر له البرامج التدريبية لكي يتجاوز اختبارات الشهادة".
وعبّر الوزير، في هذا الصدد، عن سعادته بحجم الإقبال الكبير على الالتحاق بالبرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات وقال: "يثلج صدري أن البرامج التدريبية اليوم التي تقام من خلال الوزارة في فترة الصيف وفي فترة إجازة المعلمين والمعلمات المسجلين فيها الآن، تَجاوز 152 ألف، نحن نتكلم عن حوالى ما يفوق أكثر من 40% من مجموع المعلمين والمعلمات مسجلين في برامج تدريبية من أجل تطوير ذاتهم ومساهمتهم في العملية التعليمية".
، "آل الشيخ" منتقدًا المعلمين: هل تهتمون بالتحضير كالقدامى؟ إليكم ما يثلج صدري ،
المصدر : الخليج 365
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