شكرا لقرائتكم خبر عن ملك ماليزيا يزور المسجد النبوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)

زار السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا اليوم (الجمعة), المسجد النبوي بالمدينة المنورة, حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صل الله عليه وسلم - وصاحبيّه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقباله عند المسجد النبوي أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.