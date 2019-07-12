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البحرين تدين اعتراض سفن إيرانية لناقلة نفط تابعة للمملكة المتحدة

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت ضرورة التقيد بالقوانين الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام سفن إيرانية باعتراض ناقلة نفط تجارية تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، في عمل عدائي يجسد إصراراً إيرانياً على تهديد الأمن والسلم والإضرار بحركة الملاحة البحرية وتعريضها للخطر.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة المتحدة.

وشددت على ضرورة أن تتوقف إيران عن هذه الأعمال العدوانية المزعزعة للأمن في منطقة الخليج العربي، وأن تنتهج التهدئة وعدم التصعيد وتتعامل مع دول العالم بشفافية ومصداقية وبلغة بناءة بعيدة عن التهديد والوعيد، وأن تلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وذلك حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين.

البحرين تدين اعتراض سفن إيرانية لناقلة نفط تابعة للمملكة المتحدة

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2019-07-12

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام سفن إيرانية باعتراض ناقلة نفط تجارية تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، في عمل عدائي يجسد إصراراً إيرانياً على تهديد الأمن والسلم والإضرار بحركة الملاحة البحرية وتعريضها للخطر.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة المتحدة.

وشددت على ضرورة أن تتوقف إيران عن هذه الأعمال العدوانية المزعزعة للأمن في منطقة الخليج العربي، وأن تنتهج التهدئة وعدم التصعيد وتتعامل مع دول العالم بشفافية ومصداقية وبلغة بناءة بعيدة عن التهديد والوعيد، وأن تلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وذلك حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين.

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12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440

05:27 PM

أكدت ضرورة التقيد بالقوانين الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام سفن إيرانية باعتراض ناقلة نفط تجارية تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، في عمل عدائي يجسد إصراراً إيرانياً على تهديد الأمن والسلم والإضرار بحركة الملاحة البحرية وتعريضها للخطر.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة المتحدة.

وشددت على ضرورة أن تتوقف إيران عن هذه الأعمال العدوانية المزعزعة للأمن في منطقة الخليج العربي، وأن تنتهج التهدئة وعدم التصعيد وتتعامل مع دول العالم بشفافية ومصداقية وبلغة بناءة بعيدة عن التهديد والوعيد، وأن تلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وذلك حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين.

، البحرين تدين اعتراض سفن إيرانية لناقلة نفط تابعة للمملكة المتحدة ،
المصدر : الخليج 365

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