محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، لتدعيم الخط الهجومي مقابل 120 مليون يورو تمثل الشرط الجزائي في عقده. وأذاع الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للترحيب بأنطوان جريزمان. ووفقًا للموقع الرسمي لنادي برشلونة، فإن جريزمان وقع على عقود انتقاله لمدة 5 سنوات، حتى صيف 2024، بشرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو. وأشارت وسائل إعلان إسبانية ألى أن تقديم اللاعب للجمهور والإعلام سيكون الأحد المقبل. مقابل 120 مليون يورو.. "برشلونة" يتعاقد مع الفرنسي "جريزمان" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-12 أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، لتدعيم الخط الهجومي مقابل 120 مليون يورو تمثل الشرط الجزائي في عقده. وأذاع الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للترحيب بأنطوان جريزمان. ووفقًا للموقع الرسمي لنادي برشلونة، فإن جريزمان وقع على عقود انتقاله لمدة 5 سنوات، Advertisements حتى صيف 2024، بشرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو. وأشارت وسائل إعلان إسبانية ألى أن تقديم اللاعب للجمهور والإعلام سيكون الأحد المقبل. 12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440 05:18 PM أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، لتدعيم الخط الهجومي مقابل 120 مليون يورو تمثل الشرط الجزائي في عقده. وأذاع الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للترحيب بأنطوان جريزمان. ووفقًا للموقع الرسمي لنادي برشلونة، فإن جريزمان وقع على عقود انتقاله لمدة 5 سنوات، حتى صيف 2024، بشرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو. وأشارت وسائل إعلان إسبانية ألى أن تقديم اللاعب للجمهور والإعلام سيكون الأحد المقبل. ، مقابل 120 مليون يورو.. "برشلونة" يتعاقد مع الفرنسي "جريزمان" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقابل 120 مليون يورو.. "برشلونة" يتعاقد مع الفرنسي "جريزمان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.