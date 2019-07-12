محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج إنهاء إجراءات تسجيل اللاعب ''خالد كعبي'' بعقد يمتد لثلاث سنوات. ويلعب كعبي في مركز الوسط ويبلغ من العمر 27 عاماً، وسبق له تمثيل ناديي الهلال والشباب. من جانبه عبر اللاعب عن سعادته بالتعاقد مع نادي الفيصلي وقال: "أتطلع لتقديم مستوى مميز مع زملائي اللاعبين وإسعاد جماهير الفيصلي". وكان اللاعب قد أنهى علاقته مع نادي الشباب مساء أمس الأول. الفيصلي يتعاقد مع "كعبي" لثلاث سنوات مقبلة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-12 أعلنت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج إنهاء إجراءات تسجيل اللاعب ''خالد كعبي'' بعقد يمتد لثلاث سنوات. ويلعب كعبي في مركز الوسط ويبلغ من العمر 27 عاماً، وسبق له تمثيل ناديي الهلال والشباب. من جانبه عبر اللاعب عن سعادته بالتعاقد مع نادي الفيصلي وقال: "أتطلع لتقديم مستوى مميز مع زملائي اللاعبين وإسعاد جماهير الفيصلي". Advertisements وكان اللاعب قد أنهى علاقته مع نادي الشباب مساء أمس الأول. 12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440 04:46 PM أعلنت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج إنهاء إجراءات تسجيل اللاعب ''خالد كعبي'' بعقد يمتد لثلاث سنوات. ويلعب كعبي في مركز الوسط ويبلغ من العمر 27 عاماً، وسبق له تمثيل ناديي الهلال والشباب. من جانبه عبر اللاعب عن سعادته بالتعاقد مع نادي الفيصلي وقال: "أتطلع لتقديم مستوى مميز مع زملائي اللاعبين وإسعاد جماهير الفيصلي". وكان اللاعب قد أنهى علاقته مع نادي الشباب مساء أمس الأول. ، الفيصلي يتعاقد مع "كعبي" لثلاث سنوات مقبلة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيصلي يتعاقد مع "كعبي" لثلاث سنوات مقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.