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مجلس الوزراء يوجّه بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" على واردات الدول التي تضع عراقيل على المنتجات السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيودًا أو عراقيل على المنتجات ، بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، وذلك بما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول، وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، وبما لا يرتب تبعات قانونية على المملكة.

ووجّه مجلس الوزراء الهيئة العامة للجمارك، وغيرها من الجهات المعنية، بتطبيق ما ورد في القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة.

مجلس الوزراء يوجّه بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" على واردات الدول التي تضع عراقيل على المنتجات السعودية

عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-12

نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيودًا أو عراقيل على المنتجات السعودية، بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، وذلك بما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول، وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، وبما لا يرتب تبعات قانونية على المملكة.

ووجّه مجلس الوزراء الهيئة العامة للجمارك، وغيرها من الجهات المعنية، بتطبيق ما ورد في القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة.

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12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440

03:45 PM

نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيودًا أو عراقيل على المنتجات السعودية، بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، وذلك بما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول، وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، وبما لا يرتب تبعات قانونية على المملكة.

ووجّه مجلس الوزراء الهيئة العامة للجمارك، وغيرها من الجهات المعنية، بتطبيق ما ورد في القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة.

، مجلس الوزراء يوجّه بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" على واردات الدول التي تضع عراقيل على المنتجات السعودية ،
المصدر : الخليج 365

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