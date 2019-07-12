صور.. أمير الرياض بالنيابة في جولة على مشروعات البنى التحتية للنقل العام والمدن الذكية في موسكو

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قام أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بجولة على مشروعات البنى التحتية للنقل العام الكهربائي والمدن الذكية في موسكو، في إطار زيارته الرسمية للعاصمة الروسية.
واطلع الأمير محمد خلال الجولة على برامج العمل والدعم والإشراف واستخدامات التقنية وتوظيفها خدمياً وتوفير البيئات الابتكارية والعلمية، كما شاهد أنظمة النقل العام الكهربائية واستمع إلى شرح عن فعاليتها الاقتصادية والعملية والبيئية. وعقد أمير الرياض بالنيابة عدداً من اللقاءات مع المختصين والإداريين في مراكز العمل، وناقش معهم تطلعاتهم وآخر مستوياتهم التطويرية وأثر المشروعات على العاصمة.
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