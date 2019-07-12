“المعاملة بالمثل”.. سلاح “الجمارك” ضد الدول المعرقلة للصادرات

أوضححت مصادر أن الهيئة العامة للجمارك بدأت بتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيودا أو عراقيل على صادرات المنتجات السعودية بشكل مخالف للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية.
بحسب قرار «الجمارك» فإن تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» سيتم بما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، دون أن تترتب عليها أية تبعات قانونية على المملكة، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار. وقال مصدر مطلع: إن هذه الخطوة تأتي بعد أن قدم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عرضا شاملا لمجلس الوزراء بعنوان «التصدير في المملكة: الوضع الراهن والتحديات والخطوات التالية» بحسب صحيفة “عكاظ”.
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