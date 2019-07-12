تركيا “تصيح”: السعوديون قاطعونا

أكدت وكالة فرانس برس – نقلاً عن أرقام وزارة السياحة التركية تضاؤل وتيرة تدفق السياح السعوديين على تركيا بسبب السياسات المعادية للمملكة من جانب نظام الرئيس رجب أردوغان.

وذكرت وزارة السياحة التركية أن عدد السياح السعوديين تراجع بنسبة 30% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت فرانس برس أمس إلى أن مقاطعة السعوديين لا تشمل السياحة في تركيا فحسب، بل أضحت تطاول السلع الغذائية والاستهلاكية. وتوقع باحث في واشنطن أن يشهد سوق العقارات التركية نفوراً من المشترين السعوديين. وكانت بيانات قد أشارت أخيراً إلى أن الجمهورية السوفيتية السابقة جورجيا غدت وجهة مفضلة للسياح السعوديين بدل تركيا. وأكد سعوديون كثر أنهم باتوا يفضلون السياحة الداخلية أكثر من أي وقت مضى بحسب صحيفة “عكاظ”.