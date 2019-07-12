العثور على جثة المواطن “‫قاسم عداوي” المفقود في شلالات “نياغرا”

كشفت مصادر ، أن السلطات الكندية تمكنت من العثور على جثة المبتعث ، قاسم عداوي الذي سقط في شلالات نياغرا أثناء رحلة عائلية قبيل 3 أيام .
وأوضحت المصادر بحسب العربية نت ، أنه سيتم نقل جثمان عداوي إلى السعودية في أسرع وقت. وفقد قاسم عداوي في شلالات نياغرا الاثنين الماضي أثناء تواجده هناك برفقة أسرته، وأوضح عيسى يحيى عداوي شقيق الفقيد ، بأن القصة بدأت بعد أن ترك الفقيد عيسى زوجته وأبناءه الثلاثة، عبدالله (١٢ عاما) وأرجوان (١٠ أعوام) ومحمد (٨ أعوام)، على جانب الشلال قبل أن يذهب في رحلة لمشاهدة الشلال، إلا أنه لم يعد بعد مُضي ساعتين.
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