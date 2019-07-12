“تقويم التعليم” تحدّد شروط الرخصة المهنية

نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين بعد إقرار اللائحة الجديدة وسلم الرواتب. وقالت “الهيئة”: يجب الحصول على 50 درجة على الأقل إلى 60 لرخصة المعلم الممارس، ومن 70 إلى 84 للمعلم المتقدم، و85 درجة فأعلى لرخصة خبير، بجانب اشتراطات أخرى حدّدتها اللائحة. وأضافت: الاختبار يتكون من شقيْن: التربوي العام، والاختبارات التخصصية، والطاقة الاستيعابية ستكون 400 ألف مُختبر سنوياً بداية من العام المقبل.

وأردفت: يمكن إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز أو لتحسين المستوى بعد مرور عام من تاريخ آخر اختبار، وحدّدت تجديد الرخصة كل خمس سنوات. يُشار إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ستقوم بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين، خلال السنوات الخمس الماضية، أما المعلمون الذين لم يسبق لهم اختبار الكفايات، فبإمكانهم الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية الذي يؤهلهم لشغل وظائف: معلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير، ويترتب على عدم حصول المعلم على رخصة مزاولة المهنة خلال المدة المذكورة، حرمانه من العلاوة السنوية في المرتبة التي يشغلها.