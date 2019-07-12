أمانة المدينة تزيل جزءًا من سور حديقة الملك فهد بسبب مشروع مميز

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، أنها شرعت في إزالة الجزأين الشمالي والغربي من سور حديقة الملك فهد، استعدادًا للبدء في تنفيذ مشروع متميز «ممشى حديقة الملك فهد» بطول 1500 متر.

وقالت أمانة المنطقة، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إن هذا المشروع يأتي إيمانًا بـ«أنسنة» المكان وإبراز الجمال بما يحقق أسباب الاهتمام بالصحة العامة لأهل المدينة المنورة وزوارها.

وأضاف البيان أن المشروع يحتوي على مسار خاص للمشاة، ومسارٍ خاصٍّ للدراجات الهوائية، إضافةً إلى الألعاب الرياضية بمختلف أنواعها، فضلًا عن أماكن لدورات المياه للرجال والنساء، ومصلى للرجال والنساء.

وكانت أمانة المنطقة قد أصدرت بيانًا، أمس الخميس، حول تحسين الواجهات واللوحات التجارية، ردًّا على معلومات خاطئة ومغلوطة في هذا الشأن.

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وقالت أمانة المنطقة -في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»- إنَّ تطوير وتحسين اللوحات التجارية ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري، أحد العناصر التابعة لبرنامج تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، الذي ينقسم إلى ثلاثة مراحل:

الأولى- «الحلول السريعة»: وتشمل عددًا من عناصر التشوه البصري، ومنها إزالة اللوحات التجارية والدعائية المخالفة، ومدتها ستة أشهر.

المرحلة الثانية- «الحلول المتوسطة»: وتشمل تحسين المحاور الحيوية (الطرق الرئيسية)، وأحد عناصر تحسين المحاور هو تطوير وتحسين واجهات المباني بما فيها لوحات المحلات التجارية، ومدتها 24 شهرًا وتبدأ بعد المرحلة الأولى.

أما المرحلة الثالثة فهي «الحلول طويلة الأمد»: وتهدف إلى المحافظة على المشهد الحضري من خلال استمرار التقيد بالمواصفات والمعايير والتصاميم التي تساعد في المحافظة على المكاسب المتحققة.

