أمير الرياض بالنيابة يتفقّد «المدن الذكية» بموسكو

أجرى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في إطار زيارته الرسمية إلى روسيا؛ جولةً على مشروعات البنى التحتية للنقل العام الكهربائي والمدن الذكية بالعاصمة موسكو.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إن الأمير محمد اطلع على برامج العمل والدعم والإشراف واستخدامات التقنية وتوظيفها خدميًّا، وتوفير البيئات الابتكارية والعلمية، كما شاهد أنظمة النقل العام الكهربائية واستمع إلى شرحٍ عن فاعليتها الاقتصادية والعملية والبيئية.
وعقد الأمير محمد عددًا من اللقاءات مع المختصين والإداريين في مراكز العمل وناقش معهم تطلعاتهم وآخر مستوياتهم التطويرية وأثر المشروعات على العاصمة.
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