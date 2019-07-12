بالفيديو.. حادث مروري مُروِّع في منقطة عسير

نشر فريق «ساعد» للبحث والإنقاذ، اليوم الجمعة، لقطات من حادث مروري مُروِّع بين محافظتي تنومة وبللسمر بمنطقة عسير.

وقال الفريق، في بيانٍ مقتضب اطلعت عليه «عاجل»، إن الحادث وقع في الثانية والنصف من فجر اليوم، وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص؛ أحدهم في حالة حرجة جدًّا، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

في شأنٍ آخر، أعلن فريق ساعد أنه شارك في إخماد حريق اندلع في جبل ضرم بمحافظة محايل، ونشر لقطات للآثار الناجمة عن الحريق.