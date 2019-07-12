القيادة تُهنّئ الرئيس ديوكانوفيتش باليوم الوطني للجبل الأسود

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إنّ الملك أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ديوكانوفيتش ولحكومة وشعب الجبل الأسود اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس ديوكانوفيتش، أعرب فيها سموه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق المزيد من التقدم والازدهار.