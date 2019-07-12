الراصد «الحربي» ينصح بتأجيل السفر والمشاوير في عدة مناطق

توقَّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، نشاطًا للرياح والغبار على عدة مناطق بالمملكة، اليوم الجمعة، خاصة ما بعد الظهر، في الوقت الذي وجَّهت فيه الأرصاد تنبيهًا من تدني الرؤية بـ4 مناطق، ونصح بـ«الانتباه من الغبار وتأجيل المشاوير والسفر».

وأشار الراصد الحربي- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إلى وجود نشاط عالٍ في الرياح ضمن موسم الغبرة، على طريق الساحل من القنفذة الى جازان، وكذلك على تهامة عسير وجازان، خاصة فترة النهار وبالأخص بعد الظهر.

وفي السياق ذاته، وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، تنبيهًا بأتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية ونجران، خلال الساعات المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة الجوية السابقة مستمرة على مناطق مكة المكرمة والشرقية ونجران؛ حتى الساعة السابعة مساء اليوم، وعلى منطقة الرياض حتى الساعة السادسة مساء اليوم.

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وتوقَّعت هيئة الأرصاد في تقريرها لطقس الجمعة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، وتشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وكذلك على مناطق الشرقية والرياض ونجران وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأضافت الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية، خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.