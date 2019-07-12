السعودية اليوم / وزير الشرق الأوسط البريطاني يلتقي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية



لندن 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

التقى وزير الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون مساء أمس وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر التي تزو لندن حالياً .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة, إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

// انتهى //

16:08ت م

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