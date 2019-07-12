72 مهاجراً غرقوا قبالة تونس

2019-07-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الهلال الأحمر التونسي إن عدد قتلى قارب المهاجرين الذي غرق في الأسبوع الماضي قبالة سواحل تونس، ارتفع إلى 72 قتيلاً.

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وغرق المركب الذي كان يُقل أكثر من 82 مهاجراً إفريقياً الأسبوع الماضي، بعد إبحاره من السواحل الليبية صوب أوروبا.

وكان الحرس الوطني التونسي أعلن الأربعاء أنه ضبط في المياه التونسية قارباً على متنه مهاجرين غير نظاميين، مشيراً إلى أن هؤلاء المهاجرين أعيدوا إلى مدينة صفاقس التي أبحروا منها، بينما جرى توقيف 4 مهريين تونسيين.