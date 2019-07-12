أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة الموافق 12-07-2019 بالريال سعودي

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن قيمة الذهب في هذا اليوم ، وبالأخص أصحاب محلات الصاغة والمدخرين حيث يعتبر بدلاً مهماً للإدخار ،بالإضافة إلى محبي الإستثمار ، والشباب المقبلين على الزواج من اجل شراء الذهب ، هذا ويعتمد على سعر الذهب العديد من العوامل كالطلب والعرض والعديد من العوامل الأخرى ، ومن ابرز تلك العوامل سعر الدولار الأمريكي ، هذا ويختلف سعر الذهب بين دولة وأخرى ، وذلك وفقاً لسعر العملة التي يتم التعامل بها في تلك الدولة .
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة
نتابع معكم من خلال هذه الفقرة كافة أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث سنوضح لكم من خلال الجدول التالي سعر الذهب بالريال سعودي والدولار الأمريكي ، وسوف يشمل التقرير أسعار المعدن الثمين بكافة عيارته ” عيار 24 ، عيار 22 ، عيار 18 ، عيلر 14 ، عيار 12 ” ، ويمكنك معرفة كافة الأسعار من خلال التقرير التالي :-
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|169.38 ريال سعودي
|$45.16
|سعر الذهب عيار 22
|155.26 ريال سعودي
|$41.40
|اسعار الذهب عيار 21
|148.21 ريال سعودي
|$39.52
|اسعار الذهب عيار 18
|127.03 ريال سعودي
|$33.87
|سعر الذهب عيار 14
|98.80 ريال سعودي
|$26.34
|سعر الذهب عيار 12
|84.69 ريال سعودي
|$22.58
|اسعار أوقية الذهب
|5,268 ريال سعودي
|$1,405
|اسعار جنيه الذهب
|1,186 ريال سعودي
|$316.13
|اسعار كيلو الذهب
|169,375 ريال سعودي
|$45,161