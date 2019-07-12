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أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة الموافق 12-07-2019 بالريال سعودي

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نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة أسعار الذهب في دولة المملكة العربية ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن قيمة الذهب في هذا اليوم ، وبالأخص أصحاب محلات الصاغة والمدخرين حيث يعتبر بدلاً مهماً للإدخار ،بالإضافة إلى محبي الإستثمار ، والشباب المقبلين على الزواج من اجل شراء الذهب ، هذا ويعتمد على سعر الذهب العديد من العوامل كالطلب والعرض والعديد من العوامل الأخرى ، ومن ابرز تلك العوامل سعر الدولار الأمريكي ، هذا ويختلف سعر الذهب بين دولة وأخرى ، وذلك وفقاً لسعر العملة التي يتم التعامل بها في تلك الدولة .

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة

نتابع معكم من خلال هذه الفقرة كافة أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث سنوضح لكم من خلال الجدول التالي سعر الذهب بالريال سعودي والدولار الأمريكي ، وسوف يشمل التقرير أسعار المعدن الثمين بكافة عيارته ” عيار 24 ، عيار 22 ، عيار 18 ، عيلر 14 ، عيار 12 ”   ، ويمكنك معرفة كافة الأسعار من خلال التقرير التالي :-

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 169.38 ريال سعودي $45.16
سعر الذهب عيار 22 155.26 ريال سعودي $41.40
اسعار الذهب عيار 21 148.21 ريال سعودي $39.52
اسعار الذهب عيار 18 127.03 ريال سعودي $33.87
سعر الذهب عيار 14 98.80 ريال سعودي $26.34
سعر الذهب عيار 12 84.69 ريال سعودي $22.58
اسعار أوقية الذهب 5,268 ريال سعودي $1,405
اسعار جنيه الذهب 1,186 ريال سعودي $316.13
اسعار كيلو الذهب 169,375 ريال سعودي $45,161

 

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