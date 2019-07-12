هنا رابط التسجيل في اختبار كفايات المعلمين 1440-1441 هجريًا داخل المملكة

كشفت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في اختبار كفايات المعلمين، والتي أصبحت في الوقت الحالي واحدة من أهم المتطلبات الهامة للحصول على رخصة معلم ممارس، وذلك طبقًا للائحة الخاصة بالوظائف التعليمية الجديدة في الوقت الحالي، وذلك بحسب ما أكدته وزارة التعليم السعودية في مؤتمر صحفي عقد في الساعات الماضية من أجل شرح تفاصيل اختبار كفايات المعلمين وكذلك كيفية تطبيق اللائحة التعليمية الجديدة.

السعودية تكشف طريقة دخول اختبار كفايات المعلمين

وقال رئيس هيئة التعليم والتدريب، الدكتور “حسام بن عبد الوهاب”، بأن اختبار كفايات المعلمين قد أصبح مطلب أساسي لمنح رخصة معلم ممارس في الفترة المقبلة، ومشددًا على كون إجتياز اختبار كفايات المعلمين سوف يجعل الوزارة تقوم بإعطاء رخصة المعلم بشكل فوري لمن ينجح في الإختبارات.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لشرح اللائحة الجديدة وكذلك طريقة دخول اختبار كفايات المعلمين

” جميع المعلمين والمعلمات في المستوى الرابع والخامس والسادس سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس وفقاً لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب لراتبه كما تنصّ على ذلك اللائحة، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم لرتبة المعلم المتقدم، كما سيُمنحون فرصاً عدة لاجتياز اختبارات الرخصة”. Advertisements

رابط الدخول والتسجيل في اختبار كفايات المعلمين

كشفت وزارة التعليم السعودية عن رابط الدخول والتسجيل في اختبار كفايات المعلمين، والذي يمكن للمعلمين الدخول عليه من خلال هذا الرابط “من هنا“، وذلك لتسجيل البيانات على الموقع المخصص لذلك

الهدف من إجراء اختبار كفايات المعلمين

وبحسب ما كشفت عنه بعض المصادر المسؤولة في وزارة التعليم السعودية، فإن اختبار كفايات المعلمين سوف يحقق الحد الأدنى من المعايير والتي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على رخصة المعلم والعمل في مهنة التدريس، خاصة لكون اختبار كفايات المعلمين يقيس عدد كبير من المعارف والعلوم والمهارات العامة.

كيفية إجراء اختبار كفايات المعلمين داخل المملكة العربية السعودية

وعن طريقة إجراء اختبار كفايات المعلمين، فكلًا منهما سوف يكون من نحو 75 سوال بالنسبة لكل المجالات، بإسثناء، تخصصات الرياضة والفيزياء سيكون اختبار كفايات المعلمين نحو 60 سؤال فقط.

موعد فتح باب التسجيل في اختبار كفايات المعلمين

وأوضحت وزارة التعليم السعودية، بأن موعد فتح باب التقدم في اختبار كفايات المعلمين سوف يبدأ بالنسبة لمعلمي اللغة العربية من 16 / 9 / 2019 بالنسبة للذكرو، أما بالنسبة للإناث فسوف يتم التسجيل اعتباراً من 24 / 9 / 2019 ويستمر حتى 20 / 10 / 2019 للجنسين.

وعن اختبار كفايات المعلمين بالنسبة لباقي المواد، سوف يتم فتح الباب 22 / 11 / 2019 ويستمر التقديم والتسجيل حتى 30/ 11 / 2019.