السعودية تكشف تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية 1440-1441 هجريًا.. ومفاجآت سارة للمعلمين

كشف الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي عن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، والتي سيبدأ تطبيقها خلال الساعات المقبلة، مشددًا على كون لائحة الوظائف التعليمية تعد نقلة تاريخية في مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية، خاصة لكون اللائحة الجديدة تساهم بشكل واضح في الإرتفاء بمهارات المعلم، وتحويل وظيفته إلى مهنة إحترافية بنسبة غير مسبوقة على الإطلاق.

وكانت وزارة التعليم السعودية قد عقدت مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، والتي جاءت بالتعاون بين الوزارة وبين وزارة الخدمة المدنية، وكذلك هيئة تقويم التعليم، وكذلك قد تم الكشف عن تفاصيل إجراء إختبار كفايات المعلمين، والمتوقع أن يتم عقده خلال الفترة المقبلة.

وزارة التعليم تكشف تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية 1440 – 1441 هجريًا

قال وزير التعليم السعودي في حديثه حول لائحة الوظائف التعليمية، بأن اللائحة الجديدة سوف يتم تطبيقها على كافة المعلمين في مختلف أنحاء المملكة، مشددًا على كون اللائحة سوف تشمل كذلك سلم الرواتب الجديد للمعلمين، والتي تتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية “رؤية المملكة 2030”.

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وأوضح الوزير في حديثه حول لائحة الوظائف التعليمية، بأن منظومة التعليم سوف تشهد طفرة كبيرة بسبب اللائحة الجديدة، خاصة لكونها تستخدم أساليب علمية حديثه من أجل تطوير مهارات المعلم، وكذلك تنمية القدرات الذهنية للطلاب، وتقويم الأداء.

أهم مميزات لائحة الوظائف التعليمية 1440 – 1441 هجريًا

وعن أهم ما يميز لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، قالت وزارة التعليم السعودية:

الميزة الأولى بالنسبة لائحة الوظائف التعليمية هو ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق.

ستجعل لائحة الوظائف التعليمية، الوزارة تعمل على تطبيق سلم رواتب جديد للمعلمين، وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء السعودي.

تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

وعن موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية، فقد أكدت وزارة التعليم السعودي، بأن هذه الفترة سوف تشهد تطبيق اللائحة بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إعتماد مجلس الوزراء للائحة الجديدة وكذلك لسلم الرواتب الجديدة للمعلمين في كافة أنحاء المملكة.