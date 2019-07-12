، أمين الجالية اليمنية يثمن مبادرة تمديد هوية زائر لمدة 6 أشهر ،

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أشاد أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل، بالمبادرة الكريمة والأمر السامي من قيادة المملكة بتمديد هوية زائر الممنوحة لأبناء الجمهورية اليمنية في المملكة لمدة ستة أشهر.
وقال "باهميل" لـ"الخليج 365": عودنا الأشقاء في المملكة العربية السعودية، على الوقوف إلى جانب اليمن وشبعها في كافة الظروف.
وأضاف: هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات الإنسانية التي تقدمها المملكة دومًا لنا كيمنيين، وهو ما يجسد المعنى الحقيقي لقيم الأخوة والروابط المشتركة بين اليمن والمملكة.
وقدم الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وقيادة وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات وكافة الجهات التي تعمل على إنجاز معاملات اليمنيين من حاملي هوية زائر.
وحث الشيخ "باهميل"، حاملي هوية زائر على سرعة الاستفادة من هذه المبادرة الكريمه وتسوية أوفقاً للضوابط والتعليمات التي حددتها المديرية العامة للجوازات.
أمين الجالية اليمنية يثمن مبادرة تمديد هوية زائر لمدة 6 أشهرعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-07-12
أشاد أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل، بالمبادرة الكريمة والأمر السامي من قيادة المملكة بتمديد هوية زائر الممنوحة لأبناء الجمهورية اليمنية في المملكة لمدة ستة أشهر.
وقال "باهميل" لـ"الخليج 365": عودنا الأشقاء في المملكة العربية السعودية، على الوقوف إلى جانب اليمن وشبعها في كافة الظروف.
وأضاف: هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات الإنسانية التي تقدمها المملكة دومًا لنا كيمنيين، وهو ما يجسد المعنى الحقيقي لقيم الأخوة والروابط المشتركة بين اليمن والمملكة.
وقدم الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وقيادة وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات وكافة الجهات التي تعمل على إنجاز معاملات اليمنيين من حاملي هوية زائر.
وحث الشيخ "باهميل"، حاملي هوية زائر على سرعة الاستفادة من هذه المبادرة الكريمه وتسوية أوفقاً للضوابط والتعليمات التي حددتها المديرية العامة للجوازات.
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
03:32 PM
قدم الشكر لوزارة الداخلية ومديرية الجوازات على جهودهما
أشاد أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل، بالمبادرة الكريمة والأمر السامي من قيادة المملكة بتمديد هوية زائر الممنوحة لأبناء الجمهورية اليمنية في المملكة لمدة ستة أشهر.
وقال "باهميل" لـ"الخليج 365": عودنا الأشقاء في المملكة العربية السعودية، على الوقوف إلى جانب اليمن وشبعها في كافة الظروف.
وأضاف: هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات الإنسانية التي تقدمها المملكة دومًا لنا كيمنيين، وهو ما يجسد المعنى الحقيقي لقيم الأخوة والروابط المشتركة بين اليمن والمملكة.
وقدم الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وقيادة وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات وكافة الجهات التي تعمل على إنجاز معاملات اليمنيين من حاملي هوية زائر.
وحث الشيخ "باهميل"، حاملي هوية زائر على سرعة الاستفادة من هذه المبادرة الكريمه وتسوية أوفقاً للضوابط والتعليمات التي حددتها المديرية العامة للجوازات.
، أمين الجالية اليمنية يثمن مبادرة تمديد هوية زائر لمدة 6 أشهر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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