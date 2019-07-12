لندن: التصعيد مع إيران خطير جداً

2019-07-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

نفت لندن وجود نية لديها ولدى حلفائها للتصعيد مع إيران بالرغم من المحاولات الإيرانية لتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

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وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن لندن وحلفاءها لا يسعون لمزيد من التصعيد مع إيران.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: نسعى لتجنب التصعيد مع إيران الذي قد يكون خطيراً جداً.