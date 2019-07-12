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لندن: التصعيد مع إيران خطير جداً
متابعات الخليج 365 - متابعة
نفت لندن وجود نية لديها ولدى حلفائها للتصعيد مع إيران بالرغم من المحاولات الإيرانية لتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن لندن وحلفاءها لا يسعون لمزيد من التصعيد مع إيران.
وأضاف وزير الخارجية البريطاني: نسعى لتجنب التصعيد مع إيران الذي قد يكون خطيراً جداً.
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