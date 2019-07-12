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سياسة الأب سقطت والابن يدفع الثمن
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش، أن زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة، كشفت تناقضات السياسية التي تنتهجها الدوحة.
وقال قرقاش : زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجوّ منها فالانسلاخ عن المحيط مُكلف، وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة، حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو إنفاق سخي على القواعد، سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والابن يدفع الثمن مادياً ومعنوياً.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه تم توسيع قاعدة العديد العسكرية بأموال الشعب القطري معبراً عن فخره بنجاح بلاده في تطوير القاعدة دون تحمل التكاليف المالية.
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