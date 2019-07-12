بريطانيا ترسل سفينة حربية لـ الخليج

2019-07-12

متابعات الخليج 365 - محمود نبيل

كشفت تقارير إعلامية عن نوايا بريطانيا لإرسال سفينة عسكرية جديدة قبالة السواحل الإيرانية، وتحديدًا في مضيق هرمز، الذي يمثل أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم.

اتخاذ قرار بإرسال سفينة ثانية يأتي في الوقت الذي تسعى فيه إيران لتصعيد التوترات في منطقة الخليج، وذلك بعد أن تحرشت بناقلة نفط بريطانية خلال الساعات القليلة الماضية، قبل أن تتصدى لها وحدات عسكرية بحرية تابعة للمملكة المتحدة وتجبرها على التراجع.

وحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية، ستقوم المملكة المتحدة بزيادة وجودها العسكري في الخليج عن طريق إرسال سفينة حربية ثانية إلى المنطقة.

وسوف تبحر السفينة إتش إم إس دنكان، وهي مدمرة من النوع 45، إلى الخليج في الأيام المقبلة بعد أن أكملت مؤخرًا تدريبات الناتو في البحر الأسود، ومن المتوقع أن تصل إلى المنطقة قريبًا.

وستعمل دنكان إلى جانب فرقاطة البحرية الملكية “إتش إم إس مونتروز” وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج، لكنها لن تكون جزءًا من تحالف بحري دولي تقترحه واشنطن.