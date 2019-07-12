“التعليم” تحدد موعد المقابلات للمرشحين والمرشحات للدكتوراه

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي

أعلنت وزارة التعليم، ممثلة في الإدارة العامة⁩ للإيفاد والابتعاث عن موعد مقابلات مرشحات ⁧الدكتوراه⁩ (الفصل الدراسي الأول) للفترة من الإثنين وحتى الأربعاء الموافق 12-14 ذو القعدة 1440 وستكون المقابلات في مبنى وزارة التعليم طريق الملك عبدالله

فيما سيكون موعد مقابلات مرشحي ⁧الدكتوراه⁩ (الفصل الدراسي الأول) للفترة من الإثنين وحتى الأربعاء الموافق 19-21 ذو القعدة 1440 هجريًا.

‏وسيتم الإعلان عن جدول المقابلات للمرشحين، الأحد الموافق 11/ 11/ 1440 هجريًا، ‏متمنين للجميع التوفيق والسداد.