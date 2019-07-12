الان تتابع “التعليم” تحدد موعد المقابلات للمرشحين والمرشحات للدكتوراه والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي
أعلنت وزارة التعليم، ممثلة في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث عن موعد مقابلات مرشحات الدكتوراه (الفصل الدراسي الأول) للفترة من الإثنين وحتى الأربعاء الموافق 12-14 ذو القعدة 1440 وستكون المقابلات في مبنى وزارة التعليم طريق الملك عبدالله
فيما سيكون موعد مقابلات مرشحي الدكتوراه (الفصل الدراسي الأول) للفترة من الإثنين وحتى الأربعاء الموافق 19-21 ذو القعدة 1440 هجريًا.
وسيتم الإعلان عن جدول المقابلات للمرشحين، الأحد الموافق 11/ 11/ 1440 هجريًا، متمنين للجميع التوفيق والسداد.
كانت هذه تفاصيل خبر “التعليم” تحدد موعد المقابلات للمرشحين والمرشحات للدكتوراه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.