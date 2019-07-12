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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وتشمل الحالة: "مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمه، وخباش، وشرورة"، وتستمر الحالة حتى السابعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
حتى 7 مساءً .. "الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة على نجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-12
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وتشمل الحالة: "مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمه، وخباش، وشرورة"، وتستمر الحالة حتى السابعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
02:06 PM
"المدني" يدعو الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في هذه الحالات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وتشمل الحالة: "مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمه، وخباش، وشرورة"، وتستمر الحالة حتى السابعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، حتى 7 مساءً .. "الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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