، جدة تحتضن ورشة متخصّصة في هندسة الأفكار الريادية الابتكارية ،

- 1/2
- 2/2
تنظّم منظومة "عالم ريادي" ورشة مجانية متخصّصة، بعنوان "هندسة الأفكار الريادية الابتكارية"، في إطار مبادرتها التي تحمل اسم "مبتكرو الريادة"، والهادفة إلى دعم وتشجيع شباب وشابات الأعمال على طرح أفكارهم الريادية وتحويلها إلى مشروعات ذات منفعة وجدوى اقتصادية.
وتقدم ورشة العمل الدكتورة فاتن البريكان؛ مستشار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ووكيل عمادة شؤون الطلاب للخريجات في جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك على مدى ثلاث ساعات مساء الإثنين المقبل.
تأتي هذه الورشة ضمن مبادرات منظومة "عالم ريادي" (ryadiy.com) التي تعد أول منصّة افتراضية تقنية من نوعها لدعم رواد الأعمال وتبني أصحاب الأفكار الإبداعية التي تستمد إستراتيجيتها من رؤية 2030، والساعية لإيجاد بيئة حاضنة ومواتية لريادة الأعمال، وتشجيع الأعمال المبتكرة للعمل عليها، ونشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار والأفكار الإبداعيّة، إلى جانب زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مزيد من فرص العمل عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتتماشي المنصّة مع رؤية المملكة في توظيف تقنية المعلومات والحلول غير التقليدية من خلال الخدمات والمعلومات والتقنية والإبداع بعيداً عن الطرق التقليدية.
ويمكن التسجيل في الورشة من خلال الرابط: https://www.ryadiy.com/invitations.
جدة تحتضن ورشة متخصّصة في هندسة الأفكار الريادية الابتكاريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-12
تنظّم منظومة "عالم ريادي" ورشة مجانية متخصّصة، بعنوان "هندسة الأفكار الريادية الابتكارية"، في إطار مبادرتها التي تحمل اسم "مبتكرو الريادة"، والهادفة إلى دعم وتشجيع شباب وشابات الأعمال على طرح أفكارهم الريادية وتحويلها إلى مشروعات ذات منفعة وجدوى اقتصادية.
وتقدم ورشة العمل الدكتورة فاتن البريكان؛ مستشار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ووكيل عمادة شؤون الطلاب للخريجات في جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك على مدى ثلاث ساعات مساء الإثنين المقبل.
تأتي هذه الورشة ضمن مبادرات منظومة "عالم ريادي" (ryadiy.com) التي تعد أول منصّة افتراضية تقنية من نوعها لدعم رواد الأعمال وتبني أصحاب الأفكار الإبداعية التي تستمد إستراتيجيتها من رؤية 2030، والساعية لإيجاد بيئة حاضنة ومواتية لريادة الأعمال، وتشجيع الأعمال المبتكرة للعمل عليها، ونشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار والأفكار الإبداعيّة، إلى جانب زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مزيد من فرص العمل عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتتماشي المنصّة مع رؤية المملكة في توظيف تقنية المعلومات والحلول غير التقليدية من خلال الخدمات والمعلومات والتقنية والإبداع بعيداً عن الطرق التقليدية.
ويمكن التسجيل في الورشة من خلال الرابط: https://www.ryadiy.com/invitations.
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
01:22 PM
تنظّمها منظومة "عالم ريادي" مساء الإثنين المقبل .. والتسجيل مجاني
تنظّم منظومة "عالم ريادي" ورشة مجانية متخصّصة، بعنوان "هندسة الأفكار الريادية الابتكارية"، في إطار مبادرتها التي تحمل اسم "مبتكرو الريادة"، والهادفة إلى دعم وتشجيع شباب وشابات الأعمال على طرح أفكارهم الريادية وتحويلها إلى مشروعات ذات منفعة وجدوى اقتصادية.
وتقدم ورشة العمل الدكتورة فاتن البريكان؛ مستشار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ووكيل عمادة شؤون الطلاب للخريجات في جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك على مدى ثلاث ساعات مساء الإثنين المقبل.
تأتي هذه الورشة ضمن مبادرات منظومة "عالم ريادي" (ryadiy.com) التي تعد أول منصّة افتراضية تقنية من نوعها لدعم رواد الأعمال وتبني أصحاب الأفكار الإبداعية التي تستمد إستراتيجيتها من رؤية 2030، والساعية لإيجاد بيئة حاضنة ومواتية لريادة الأعمال، وتشجيع الأعمال المبتكرة للعمل عليها، ونشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار والأفكار الإبداعيّة، إلى جانب زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مزيد من فرص العمل عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتتماشي المنصّة مع رؤية المملكة في توظيف تقنية المعلومات والحلول غير التقليدية من خلال الخدمات والمعلومات والتقنية والإبداع بعيداً عن الطرق التقليدية.
ويمكن التسجيل في الورشة من خلال الرابط: https://www.ryadiy.com/invitations.
، جدة تحتضن ورشة متخصّصة في هندسة الأفكار الريادية الابتكارية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جدة تحتضن ورشة متخصّصة في هندسة الأفكار الريادية الابتكارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.