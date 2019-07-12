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محمد بن مسعود - الدمام - اقتربت أسعار النفط الخام، اليوم، من أعلى مستوى لها خلال 6 أسابيع؛ حيث ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 53 سنتاً أو نسبة 0.8 %، إلى 67.05 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، اليوم، بمقدار 42 سنتاً أو نسبة 0.7 %، إلى 60.62 دولار أمريكي.
أسعار النفط الخام اليوم تقترب من أعلى مستوى لها خلال 6 أسابيعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-12
اقتربت أسعار النفط الخام، اليوم، من أعلى مستوى لها خلال 6 أسابيع؛ حيث ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 53 سنتاً أو نسبة 0.8 %، إلى 67.05 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، اليوم، بمقدار 42 سنتاً أو نسبة 0.7 %، إلى 60.62 دولار أمريكي.
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
01:15 PM
اقتربت أسعار النفط الخام، اليوم، من أعلى مستوى لها خلال 6 أسابيع؛ حيث ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 53 سنتاً أو نسبة 0.8 %، إلى 67.05 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، اليوم، بمقدار 42 سنتاً أو نسبة 0.7 %، إلى 60.62 دولار أمريكي.
، أسعار النفط الخام اليوم تقترب من أعلى مستوى لها خلال 6 أسابيع ،
المصدر : الخليج 365
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