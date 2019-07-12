محمد بن مسعود - الدمام - نفّذه قاصر في مديرية بتشيراجام لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب 40 آخرون، من جرّاء تفجير انتحاري نفّذه قاصر في مديرية بتشيراجام بالإقليم الواقع شرقي أفغانستان. وأوضح المتحدث باسم حاكم إقليم نانجرهار عطاء الله خوجياني؛ أن الانتحاري فجّر نفسه في حفل زفاف؛ ما أدّى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين, مبيناً لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. مصرع وإصابة 45 شخصاً إثر هجوم انتحاري في أفغانستان وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-12 لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب 40 آخرون، من جرّاء تفجير انتحاري نفّذه قاصر في مديرية بتشيراجام بالإقليم الواقع شرقي أفغانستان. وأوضح المتحدث باسم حاكم إقليم نانجرهار عطاء الله خوجياني؛ أن الانتحاري فجّر نفسه في حفل زفاف؛ ما أدّى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين, مبيناً لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. Advertisements 12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440 01:10 PM نفّذه قاصر في مديرية بتشيراجام نفّذه قاصر في مديرية بتشيراجام لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب 40 آخرون، من جرّاء تفجير انتحاري نفّذه قاصر في مديرية بتشيراجام بالإقليم الواقع شرقي أفغانستان. وأوضح المتحدث باسم حاكم إقليم نانجرهار عطاء الله خوجياني؛ أن الانتحاري فجّر نفسه في حفل زفاف؛ ما أدّى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين, مبيناً لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. ، مصرع وإصابة 45 شخصاً إثر هجوم انتحاري في أفغانستان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 45 شخصاً إثر هجوم انتحاري في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.