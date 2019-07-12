كشفت أسرة المواطن السعودي قاسم عداوي، الذي فقد يوم السبت الماضي في شلالات نیاجرا بالولايات المتحدة الأمريكیة، عن تفاصيل جديدة في عمليات البحث عنه. وقالت أسرة المفقود، إن السلطات الكندية عثرت على جثـة مُشابهة لمواصفات عداوي، لافتةً إلى أن الجثمان الذي عثر عليه كان بنفس الطول والعلامات التي تخص مفقودهم.
وأضافت أن التيار جرف هذا الجثمان إلى البحيرة التي نصفها أمريكي ونصفها كندي، مشيرةً إلى أن السلطات الكندية تجري حالياً مطابقة للبصمات وتصوير الأسنان المرسلة إليهم من السلطات الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة تخص البحث عن “مفقود الشلالات” بأمريكا .. العثور على جثمان مشابه له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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