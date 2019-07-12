“التجارة” تشهّر بمواطن ومقيم في واقعة تستر بقطاع المقاولات بالرياض

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد يحمل الجنسية السورية؛ بعد ثبوت تورطهما في جريمة تستر تجاري بمدينة الرياض. وأدين المواطن في الواقعة بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص في قطاع المقاولات بمدينة الرياض.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، حكماً بفرض غرامة مالية على المخالفين 80 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها. وتضمن الحكم الصادر شطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.