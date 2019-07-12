شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد يحمل الجنسية السورية؛ بعد ثبوت تورطهما في جريمة تستر تجاري بمدينة الرياض. وأدين المواطن في الواقعة بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص في قطاع المقاولات بمدينة الرياض.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، حكماً بفرض غرامة مالية على المخالفين 80 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها. وتضمن الحكم الصادر شطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة” تشهّر بمواطن ومقيم في واقعة تستر بقطاع المقاولات بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.