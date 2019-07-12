“الشؤون الإسلامية” تفصل 2 من الخطباء بالمدينة المنورة لمخالفتهما الموضوع المحدد للجمعة

فصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اثنين من خطباء الجمعة بمنطقة المدينة المنورة؛ لعدم التزامهما بموضوع الخطبة الذي حددته الوزارة. وقال مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة قيس عبدالحميد المعيقلي إن الخطيبين المفصولين أحدهما من المدينة المنورة والآخر من قرى خيبر، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أنهما خالفا موضوع الخطبة المحدد للجمعة الماضية والذي كان عن المخدرات.

وأوضح أن أمر استعانة بعض الأئمة بوافدين لرفع الأذان خاصة في صلاة الظهر في طريقه إلى الانتهاء، وذلك بعد البدء في تنفيذ مشروع المساجد الذكية الذي سيشمل 300 مسجد في المرحلة الأولى، بهدف معالجة أي ملاحظات أو مخالفات في حينها. وأشار المعيقلي إلى تخصيص 1000 وظيفة للأئمة والخطباء والمؤذنين بالمنطقة بعد توقف التوظيف منذ عام 1436هـ، لافتاً إلى أن الوزارة وعدتهم بتوفير عدد من وظائف مراقبي المساجد. وحول شروط الترخيص للداعيات، أبان أنه يجب أن تكون الداعية سعودية حاصلة على البكالوريوس في الشريعة، وسليمة في المعتقد والمنهج، موضحاً أنه لا يسمح بإقامة أي نشاط دعوي أو ديني في الاستراحات أو الفنادق أو غيرها.