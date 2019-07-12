ملاحقة ممارسي عمليات الوشم بلا ترخيص ومستخدمي الليزر بمحلات التزيين النسائي

أكد مدير إدارة الالتزام بالشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة علاء مفتي، أنه ستتم ملاحقة ممارسي عمليات الوشم من دون ترخيص؛ تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأوضح مفتي أنه غير مسموح تماماً بممارسة أي نشاط طبي بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مبيناً أن مَن يقوم بأعمال المايكروبليدنق أو الوشم أو حقن الفلر أو البوتكس دون ترخيص سيتم القبض عليه ويحال للنيابة. ولفت إلى أنه لا يسمح بممارسة أي أنشطة طبية أو استخدام أجهزة أو معدات طبية أو أجهزة ليزر داخل منشآت التزيين النسائي المرخصة من قبل الأمانة. ودعا مفتي إلى الإبلاغ عن الأشخاص أو المحلات أو الصوالين النسائية التي تمارس هذا النوع من النشاط بشكل غير نظامي.
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