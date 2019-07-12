«الأرصاد» تحذر من رياح ترابية وأمطار رعدية على 7 مناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، من تعرُّض سبع مناطق بالمملكة لرياح ترابية وهطول أمطار رعدية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة -في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إن رياحًا سطحية نشطة مصحوبة بالأتربة، وتدنيًا في مدى الرؤية، يسودان كلًّا من منطقة نجران (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة) حتى السابعة مساءً، ومنطقة الرياض (الأفلاج، الخرج، الدوادمي، الرين، العاصمة الرياض، القويعية، المزاحمية، عفيف، وادي الدواسر) حتى السادسة مساءً.

كما صدر التنبيه نفسه لمنطقة مكة المكرمة (الخرمة، القنفذة، الليث، الموية، تربة، رنية) حتى السابعة مساءً، والمنطقة الشرقية (الأحساء، الدمام، النعيرية، حفر الباطن، رأس تنورة) حتى السابعة مساءً.

يأتي هذا فيما نبهت «الأرصاد» إلى هطول الأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة جازان (الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب) حتى الثامنة مساءً، ومنطقة الباحة (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن) حتى الثامنة مساء، ومنطقة عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، بيشة، تنومة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب)؛ وذلك حتى الثامنة من مساء اليوم.

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وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الجمعة، توقعت فيه استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي على البحر الأحمر، والتي تشمل الخط الواصل بين الليث وجازان، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، ومناطق الشرقية والرياض ونجران، وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأشارت الهيئة إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا تتخللها سحبٌ رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير حتى مرتفعات الباحة.

ومن المتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كيلومترًا/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كيلومترًا/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

