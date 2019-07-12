بلدية الجبيل تُنهي معاناة الشوارع المتهالكة بـ«صناعية العريفي»

أعلنت بلدية محافظة الجبيل، ‏الانتهاء من سفلتة المرحلة الأولى من الشوارع المتهالكة في حي العريفي الصناعي، وأنها ستنفِّذ الجزء الثاني من خطة العمل في شوارع أخرى، خلال أيام.

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وطالبت البلدية أصحاب السيارات والشاحنات، بإبعادها؛ لتتمكن من استكمال مشاريع السفلتة، بالتعاون مع إدارة مرور الجبيل.

وشهدت السنوات الماضية شكاوى ومطالبات للمواطنين؛ جراء تضرر مركباتهم من الهبوط بطبقات الأسفلت بالمنطقة الصناعية بالجبيل (صناعية العريفي).

وتعد المنطقة الصناعية الأولى بمحافظة الجبيل؛ حيث تصل مساحتها إلى مليون متر مربع، وتحتوي على ورش لتصليح السيارات والنجارة والحدادة والألومنيوم والخراطة، إضافة إلى محال لبيع قطع الغيار ومستلزمات أخرى.