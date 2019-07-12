السفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من حرائق الغابات

وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة التركية أنقرة، تحذيرًا للمواطنين من حرائق اندلعت في جنوب غرب البلاد.
وقالت السفارة عبر حسابها بموقع التواصل تويتر: «تأمل السفارة من المواطنين والمواطنات الموجودين في محافظة (موغلا) جنوب غرب تركيا؛ توخي الحيطة والحذر؛ وذلك لاندلاع حرائق في غابات منطقتي (غوجيك) و(دالامان) وامتداد الحرائق إلى الغابات في مدينة فتحية».
وأضافت السفارة أنه في حالات الطوارئ ولطلب المساعدة، يرجى الاتصال على الأرقام التالية: (00905495646655) و(00905496484455) و(00905497495555).
وكانت السفارة في تركيا، نبهت يوم 8 يوليو الجاري، المواطنين والمواطنات القادمين إلى أنقرة لغرض السياحة، بضرورة حمل أصل جوازات السفر، والحفاظ عليها من الفقدان أو السرقة أو التلف.
وأوضحت السفارة أنه «نظرًا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات القادمين إلى جمهورية تركيا لغرض السياحة، للإيقاف من قبل الجهات الأمنية؛ وذلك لعدم حملهم أصل جوازات السفر؛ تود السفارة التنويه بضرورة حمل أصل جواز السفر مع الحرص على الحفاظ عليه من الفقدان أو السرقة أو التلف؛ حيث تطلب الجهات الأمنية التركية أصل جواز السفر؛ وذلك لغرض إثبات الشخصية، ولا تقبل بصورة من الجواز».
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