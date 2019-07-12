السعودية اليوم / سفير المملكة لدى تونس يقيم حفل تكريم للملحق العسكري



تونس 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي حفل تكريم للملحق العسكري بسفارة المملكة العربية

وحضر الحفل ، مستشار الأمن القومي لتونس كمال العكروت وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تونس راشد محمد جمعة المنصوري، وعدد من المسؤولين التونسيين، ومنسوبي سفارة المملكة في تونس.

// انتهى //

13:55ت م

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تونس 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي حفل تكريم للملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في تونس، العميد ركن خالد بن محمد السهيان، بمناسبة انتهاء فترة عمله في الجمهورية التونسية.وحضر الحفل ، مستشار الأمن القومي لتونس كمال العكروت وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تونس راشد محمد جمعة المنصوري، وعدد من المسؤولين التونسيين، ومنسوبي سفارة المملكة في تونس.// انتهى //13:55ت م0044

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