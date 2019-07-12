السعودية اليوم / التدريب الصيفي للبنات بحفرالباطن يختتم أسبوعه الأول



حفرالباطن 09 ذوالقعدة 1440هـ تامواغق 12 يوليو 2019م واس

أنهت 192 فتاة متدربة في برنامج التطوير المهني التعليمي الصيفي؛ لتدريب وابتعاث البنات الذي تنظمه إدارة التعليم بحفرالباطن 128 ساعة تدريبية خلال الأسبوع الأول من البرنامج توزعت على 10 دورات تدريبية.

وأوضحت مدربة مركز التدريب والابتعاث بتعليم حفر الباطن منال بن سعيد أن المركز عقد خلال هذا الأسبوع عدداً من الدورات تناولت مهارات التعليم الناقد في التعليم الرقمي " بوابة المستقبل" , و مؤشر قياس الأداء, والتربية البدنية المعززة لصحة الطالبات, ومهارات معالجة الضعف القرائي, والتقويم المتمركز حول المتعلم, ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأوليه, والحوسبة السحابية, والأدوات الرقمية التعليمية, وحقيبة مهارات التفكير وتطبيقاتها, ومهارات التفكير الناقد والإبداعي ودمجها.

وأضافت أن دورات الأسبوع القادم ستتضمن تنمية مهارات التفكير، ودمج التقنية بالتعليم لبناء مهارات القرن الحادي والعشرين، وتصميم الوسائط التعليمية المتعددة " بوابة المستقبل" ، وأنماط التعلم وتطبيقاتها التدريبية، والتقويم في التربية الفنية، والتطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال، وتحولات الإشراف التربوي، وتصميم وإنشاء المنصة التعليمية المتعددة، داعية الزميلات الراغبات في الانضمام للدورات زيارة مركز التدريب والابتعاث قبل انطلاق دورات الأسبوع الثاني لإلحاقهن بالدورات التي يرغبن الانضمام لها.

// انتهى //

13:32ت م

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