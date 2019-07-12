سياسي / المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يتفقان على الإعلان السياسي



الخرطوم 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على الإعلان السياسي المحدد لجميع هيئات المرحلة الانتقالية.

وأوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات في تصريح اليوم أن الطرفان اجتمعا في دورة ثالثة من المفاوضات واتفقا على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري.

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13:31ت م

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