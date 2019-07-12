السعودية اليوم / مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يكرّم 100 متطوع أنجزوا 2000 ساعة عمل تطوعي



الرياض 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

كرم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ممثلا بإدارة برامج الشباب أمس، 100 متطوع ومتطوعة، أنجزوا 2000 ساعة عمل تطوعي، بحضور نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إبراهيم بن زايد العسيري، في مقر المركز بالرياض.

ويهدف التكريم إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين والمتطوعات وتمكينهم من الإسهام في الأعمال والمشاريع التطوعية التي ينفذها المركز، بما يسهم في ترسيخ قيم التعايش والتسامح والتلاحم الوطني بين أوساط الشباب.

وأوضح العسيري، أن هذا التكريم يأتي في إطار جهود المركز المستمرة لإشراك الشباب والشابات في البرامج التطوعية وإكسابهم وتدريبهم على برامج نشر ثقافة التطوع والحوار من خلال عدد من اللجان المختصة في المركز، حيث بلغ عدد المتطوعين الجدد في النصف الأول من عام 2019م أكثر من 100 متطوع.

وأكد أن المركز يحرص على تعزيز مشاركة الشباب واحتواء جهودهم وتنظيمها في العمل التطوعي، باعتباره قيمة إنسانية نبيلة تعزّز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى تطوير مجالات العمل التطوعي، من خلال تعزيز إسهامات مؤسسات العمل التطوعي والمتطوعين في خدمة المجتمع، ورفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030.

من جهته أوضح مدير إدارة برامج الشباب ناصر الوليعي، أن العمل التطوعي قطع شوطاً كبيراً في المركز من خلال برنامج بيادر لدعم الأعمال التطوعية، الذي يقوم بتوظيف جميع خبراته فيما يتعلق ببرامج التطوع، مبيناً أن المركز يعمل على استقطاب المتطوعين والمتطوعات وتدريبهم وتأهيلهم للعمل التطوعي ليكونوا سفراء للمملكة يعكسون ثقافتها وحضارتها في جميع أنحاء العالم، ويسهمون في إبراز واقعها الحقيقي الإيجابي في جميع المجالات، وتقديم الدعم اللازم لهم في جانب المشروعات التطوعية التي من شأنها أن تخدم مفهوم الحوار وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتنوع والتلاحم بين مختلف الأطياف الفكرية.

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13:19ت م

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