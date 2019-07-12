السعودية اليوم / الأمن التونسي ينفذ عملية تمشيط واسعة في محافظة القصرين



تونس 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

نفذ الأمن التونسي الليلة الماضية، حملة تمشيط واسعة بحي القضاة بمدينة القصرين وسط غرب تونس عقبتها عملية مداهمة لأحد المنازل بنفس الحي.

وأفاد مصدر أمني بالمحافظة، أن عملية المداهمة تأتي بعد الاشتباه في تحصن عنصر إرهابي داخل أحد المنازل.

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12:35ت م

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