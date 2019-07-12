“حصري” أرقام وجداول وتفاصيل لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ومقارناتها بلائحة القديمة...

أحبائنا المتابعين لأهم الأخبار في المملكة العربية السعودية، يطيب لنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا التقرير عن ألائحة الجديدة للوظائف التعليمية، التي أصبحت الهدف الأول للسعوديين في البحث على مواقع الإنترنت، منذ أن تم الإعلان عن صدورها والحرص على متابعة أهم تفاصيلها ومميزاتها مقارنتا بلائحة القديمة، المعمول بها منذ قرابة 40 عام وأصبحت لا تواكب رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلي الارتقاء بالمملكة في شتى المجالات.

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن تفاصيل وأرقام مهمة عن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي حلت مكان ألائحة القديمة والتي ستكون نافذة بعد مرور 180 يوم من إصدارها.

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تعرف على العلاوات والبدلات في ألائحة الجديدة

نوع المستوي العلاوات و البدلات من إلي المستوي الأول 300 ريال 600 ريال المستوي الثاني 320 ريال 620 ريال المستوي الثالث 340 ريال 640 ريال المستوي الرابع 310 ريال 580 ريال المستوي الخامس 380 ريال 510 ريال المستوي السادي 400 ريال 400 ريال

مكافأة نهاية الخدمة بلائحة الجديدة ومقارناتها بلائحة القديمة

سنوات الخدمة مكافأة نهاية الخدمة بلائحة القديمة مكافأة نهاية الخدمة للمعلم المساعد/المساعد في ألائحة الجديدة مكافأة نهاية الخدمة معلم مساعد بلائحة الجديدة مكافأة نهاية الخدمة للمعلم متقدم بلائحة الجديدة مكافأة نهاية الخدمة معلم خبير بلائحة الجديدة 10 سنوات وأقل من 16 سنه 700 800 900 1000 1100 16 سنه وأقل من 21 سنه 1000 1100 1200 1300 1500 21 سنه وأقل من 26 سنه 1500 1500 1600 1700 2000 26 سنه وأقل من 31 سنه 2000 2000 2100 2200 2500 31 سنه فأكثر 3000 3000 3100 3200 3500

المكافأة الشهرية لقائد المدرسة ووكيل المدرسة والمشرف التربوي

المسمى الوظيفي المكافأة الشهرية في ألائحة الجديدة قائد المدرسة 800 ريال وكيل المدرسة 500 ريال المشرف التربوي 500 ريال

أهم مميزات لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

تحسين مكافأة نهاية الخدمة. تخفيض نصاب الحصص حسب رتبة الوظيفة للمعلم. رتب جديدة للمعلمين. مكافأة إضافية للمشرفين وقائدي المدرسة. الرخصة المهنية للمعلمين.

مستهدف التطوير المهني للمعلمين والقيادات التعليمية

وفي نهاية التقرير نرجو أن ينال اجتهادنا على رضاكم متابعي موقعنا نجوم مصرية في المملكة.