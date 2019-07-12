رابط موقع أبشر الجديد absher بعد نقل جميع خدماتها الالكترونية

أعلنت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن نقل جميع خدماتها الى “موقع أبشر الجديد” ، مما يعنى انه سيتم للمستخدمين الاستفادة من خدمات “أبشر ” عبر هذا الموقع، ويمكنكم ذلك من خلال تسجيل الدخول الى المنصة (أفراد – أعمال) ، لتنفيذ جميع الخدمات، وقد تمت عمليات النقل في يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019، وهي منصة إلكترونية شاملة يستفيد منها 12 مليون مستخدم، من بينهم الأفراد والمواطنين والمؤسسات والمقيمين أيضا .

خطوات تغيير البريد الإلكتروني الخاص بالتسجيل فى ابشر

الخطوة الأولى قم بتسجيل الدخول عبر رابط الموقع الجديد لـ “أبشر” عبر هذا الرابط .

قم بإختيار الخدمات الإلكترونية .

ثم إضغط على “اختر حسابي” .

قم بالنقر على تحرير بيانات المستخدم .

ثم قم بالضغط على ضبط تعديل البريد الإلكتروني .

بعد ان تقوم بالتعديل إضغط على زر تعديل ليتم حفظ البريد الإلكتروني الجديد .

خطوات إنشاء حساب جديد في ابشر