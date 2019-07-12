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رابط موقع أبشر الجديد absher بعد نقل جميع خدماتها الالكترونية

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أعلنت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية عن نقل جميع خدماتها الى “موقع أبشر الجديد” ، مما يعنى انه سيتم للمستخدمين الاستفادة من خدمات “أبشر ” عبر هذا الموقع، ويمكنكم ذلك من خلال تسجيل الدخول الى المنصة (أفراد – أعمال) ، لتنفيذ جميع الخدمات، وقد تمت عمليات النقل في يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019، وهي منصة إلكترونية شاملة يستفيد منها 12 مليون مستخدم، من بينهم الأفراد والمواطنين والمؤسسات والمقيمين أيضا .

خطوات تغيير البريد الإلكتروني الخاص بالتسجيل فى ابشر

  • الخطوة الأولى قم بتسجيل الدخول عبر رابط الموقع الجديد لـ “أبشر” عبر هذا الرابط .
  • قم بإختيار الخدمات الإلكترونية .
  • ثم إضغط على “اختر حسابي” .

  • قم بالنقر على تحرير بيانات المستخدم .
  • ثم قم بالضغط على ضبط تعديل البريد الإلكتروني .
  • بعد ان تقوم بالتعديل إضغط على زر تعديل ليتم حفظ البريد الإلكتروني الجديد .

خطوات إنشاء حساب جديد  في ابشر

  • الدخول الى منصة “أبشر”  الموقع الجديد عبر هذا الرابط .
  • ثم النقر على إختيار مستخدم جديد .
  • قم بإدخال رقم الهوية الخاصة به .
  • ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني، وقم بكتابته مرة اخرى للتأكيد .
  • ثم قم بإدخال اللغة المفضلة .
  • ثم إدخال رقم الهاتف الذي سيتم إرسال رسالة تأكيد فورية عليه بعد الإنتهاء من خطوات التسجيل .
  • ثم الاقرار بالموافقة على جميع الشروط الخاصة بالتسجيل، وذلك بالضغط على كلمة موافق .
  • سيتم إرسال رسالة تفعيل الى رقم الجوال الذى قمت بالتسجيل به .
  • قم بإدخال رقم الهوية ثم النقر على كلمة موافق .
  • سيتم تلقائيا نقلك الى صفحة تسجيل الدخول التي من خلالها تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور .
  • سيتم طرح بعض الاسئلة السرية للتأكد من الهوية قم بالاجابة عليها .
  • سوف تظهر صفحة على اتمام التسجيل قم بطباعتها والامضاء عليها، وبعد ذلك قم بتسليمها الى موظف التفعيل في اقرب وحدة تفعيل .
  • وبهذا الخطوات البسيطة قد تكون اتممت التسجيل على منصة ابشر .

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