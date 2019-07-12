السعودية | بعد 19 عاماً.. محمد عبده يغني للباحة وأنغام أول نجمة تغني على مسرحها

شكرا لقرائتكم بعد 19 عاماً.. محمد عبده يغني للباحة وأنغام أول نجمة تغني على مسرحها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انقطعت الحفلات الغنائية عن منطقة الباحة أكثر من 19 عاما، لتعود مجدداً بحفل جماهيري كبير نظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن موسم صيف الباحة، لتنفد تذاكر الحفلة مبكراً، وتمتلئ مقاعد مسرح القرية التراثية في مدينة الباحة منذ الساعات الأولى، حيث كان نجم الحفل الغفير الفنان محمد عبده، ليصعد على منصة المسرح، ويرحب بالحضور الغفير عبر أغنية "باحة تعالي للضباب".

محمد عبده

محمد عبده، قدم عددا من وصلاته الغنائية منها: "كل ما نسنس، على البال، المعازيم، رماد المصابيح، يامن يراعيني، ليلة خميس، اختلفنا، فوق هام السحب".

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أنغام

في حين شاركت في الحفلة نفسها، الفنانة "أنغام" معبرة عن بهجتها كأول فنانة تغني في موسم صيف الباحة، مقدمة حزمة من أغانيها الخليجية والمصرية، وسط تفاعل جميل من جمهور الأغنية.

وقالت مخاطبة الجمهور: "أول ما وصلت مطار الباحة، وأنا أقابل ناس مبتسمين، وأنا سعيدة لتواجدي معكم الليلة، وأنتم من أول دقيقة اعطيتموني طاقة إيجابية، وهذه بلد جميلة كجمال ناسها".

وغنت أنغام مجموعة من أغانيها ومنها "ما جابش سيرتي، حالة خاصة جدا، ممكن تسيبني، أنا مش حبيبتك، أنا عاشقة، لطلتك هيبة، وين تروح، يا ريت عندي لقلبي بديل".