، تنبيه "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على محافظات مكة ،

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، منطقة مكة المكرّمة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات المنطقة، تشمل: "الخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة، ورنية"، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 5 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خصوصاً قائدي المركبات على الطرق السريعة.
كما نبّهت "هيئة الأرصاد"، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظتَي الطائف وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.
تنبيه "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على محافظات مكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-12
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، منطقة مكة المكرّمة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات المنطقة، تشمل: "الخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة، ورنية"، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 5 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خصوصاً قائدي المركبات على الطرق السريعة.
كما نبّهت "هيئة الأرصاد"، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظتَي الطائف وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
12:35 PM
هطول أمطار رعدية على الطائف وميسان تستمر حتى 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، منطقة مكة المكرّمة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات المنطقة، تشمل: "الخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة، ورنية"، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 5 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خصوصاً قائدي المركبات على الطرق السريعة.
كما نبّهت "هيئة الأرصاد"، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظتَي الطائف وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.
، تنبيه "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على محافظات مكة ،
المصدر : الخليج 365
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