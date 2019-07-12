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وصل ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه؛ إلى المدينة المنوّرة، اليوم؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة وكيل إمارة منطقة المدينة المنوّرة وهيب بن محمد السهلي؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنوّرة مشهور بن سعود الحميد؛ وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
ملك ماليزيا يصل إلى المدينة المنوّرةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-12
وصل ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه؛ إلى المدينة المنوّرة، اليوم؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة وكيل إمارة منطقة المدينة المنوّرة وهيب بن محمد السهلي؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنوّرة مشهور بن سعود الحميد؛ وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
12:24 PM
لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه
وصل ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه؛ إلى المدينة المنوّرة، اليوم؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة وكيل إمارة منطقة المدينة المنوّرة وهيب بن محمد السهلي؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنوّرة مشهور بن سعود الحميد؛ وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
، ملك ماليزيا يصل إلى المدينة المنوّرة ،
المصدر : الخليج 365
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