، ملك ماليزيا يصل إلى المدينة المنوّرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه

وصل ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه؛ إلى المدينة المنوّرة، اليوم؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة وكيل إمارة منطقة المدينة المنوّرة وهيب بن محمد السهلي؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنوّرة مشهور بن سعود الحميد؛ وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.