، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على "الشرقية" والرياض ونجران والحدود الشمالية والجوف ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر؛ يشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على مناطق: الشرقية, الرياض, نجران، وأجزاء من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف ، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على "الشرقية" والرياض ونجران والحدود الشمالية والجوفوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-12
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر؛ يشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على مناطق: الشرقية, الرياض, نجران، وأجزاء من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف ، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
12:18 PM
تحد من مدى الرؤية الأفقية .. وسماء غائمة تتخللها سحب رعدية ما بعد الظهيرة على المرتفعات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر؛ يشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على مناطق: الشرقية, الرياض, نجران، وأجزاء من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف ، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على "الشرقية" والرياض ونجران والحدود الشمالية والجوف ،
المصدر : الخليج 365
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