محمد بن مسعود - الدمام - انتصاره السابع في سجله السباقي حقّق الجواد "مهداف عذبة"؛ إنتاج مربط عذبة والعائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، انتصاره السابع في سجله السباقي بفوزه بشوط ديار الدولي على ميدان نيوبري بالمملكة المتحدة. وحل ثانياً في الشوط الذي بلغت مسافته 2000 متر، الجواد "أوزان"، وفي المركز الثالث الجواد "إماراتي" وكلاهما للشيخ حمدان بن راشد. الجواد "مهداف عذبة" يفوز بشوط ديار الدولي بالمملكة المتحدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-12 حقّق الجواد "مهداف عذبة"؛ إنتاج مربط عذبة والعائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، انتصاره السابع في سجله السباقي بفوزه بشوط ديار الدولي على ميدان نيوبري بالمملكة المتحدة. وحل ثانياً في الشوط الذي بلغت مسافته 2000 متر، الجواد "أوزان"، وفي المركز الثالث الجواد "إماراتي" وكلاهما للشيخ حمدان بن راشد. Advertisements 12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440 12:38 PM انتصاره السابع في سجله السباقي انتصاره السابع في سجله السباقي حقّق الجواد "مهداف عذبة"؛ إنتاج مربط عذبة والعائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، انتصاره السابع في سجله السباقي بفوزه بشوط ديار الدولي على ميدان نيوبري بالمملكة المتحدة. وحل ثانياً في الشوط الذي بلغت مسافته 2000 متر، الجواد "أوزان"، وفي المركز الثالث الجواد "إماراتي" وكلاهما للشيخ حمدان بن راشد. ، الجواد "مهداف عذبة" يفوز بشوط ديار الدولي بالمملكة المتحدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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