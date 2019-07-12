السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يقوم بجولة على مشروعات البنى التحتية للنقل العام والمدن الذكية في موسكو

موسكو 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس
قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في إطار زيارة سموه الرسمية لعاصمة روسيا الاتحادية موسكو بجولة على مشروعات البنى التحتية للنقل العام الكهربائي والمدن الذكية.
واطلع سموه خلالها على برامج العمل والدعم والإشراف واستخدامات التقنية وتوظيفها خدمياً وتوفير البيئات الابتكارية والعلمية، كما شاهد سموه أنظمة النقل العام الكهربائية واستمع إلى شرح عن فعاليتها الاقتصادية والعملية والبيئية.
وعقد سموه عدداً من اللقاءات مع المختصين والإداريين في مراكز العمل وناقش معهم تطلعاتهم وآخر مستوياتهم التطويرية وأثر المشروعات على العاصمة.
رافق سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة في الجولة الوفد الرسمي المرافق لسموه ومن الجانب الروسي عدد من المسؤولين.
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11:45ت م
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